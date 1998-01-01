كومان مدربا لمنتخب هولندا حتى 2022

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم, تولي رونالدو كومان المدير الفني السابق لإيفرتون, منصب المدير الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس العالم عام 2022.

ويعدّ كومان سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الهولندي في 8 سنوات، وسيخلف المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في نوفمبر الماضي, عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم في روسيا.

وسيركز المدرب الهولندي في مهمته الجديدة على إعادة الفريق للطريق الصحيح، كونه قبل أقل من 8 سنوات كان وصيفا لبطل كأس العالم، لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى منذ 2014 عقب غيابه عن بطولة كأس أمم أوروبا قبل عامين.

وابتعد المدرب الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في أكتوبر الماضي, بعد مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي.

وستكون مهمته الأولى قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنجلترا والبرتغال الشهر المقبل.

وسيكون هدف كومان الأساسي قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2020.