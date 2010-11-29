جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: معلومات إستخباراتية "عاجلة" قادت الاحتلال إلى المطارد جرار.. ما هي ؟

الأربعاء 07 فبراير 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: معلومات إستخباراتية "عاجلة" قادت الاحتلال إلى المطارد جرار.. ما هي ؟



عرب 48

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن معلومات إستخباراتية عاجلة قادت جهاز الأمن العام "الشاباك" وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المطارد أحمد نصر جرار، الذي لاحقته المؤسسة الأمنية للاحتلال على مدار 3 أسابيع بتهمة ضلوعه في عملية نابلس العسكرية، التي أسفرت عن مقتل مستوطن من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد".

وحسب المراسل العسكري للصحيفة، يوسي يهشوع، فقد وصلت معلومات إستخباراتية لجهاز الأمن العام "الشاباك" عند الساعة 3:00 من فجر يوم الثلاثاء، وهي المعلومات التي أوصلت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان جرار في سيلة الحارثية واليامون قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونصت المعلومات الإستخباراتية التي وصلت "الشاباك"، بأن هناك 3 بيوت في اليامون في جنين شمالا يعتقد أن جرار يتواجد في واحدة منها، علما أن القوات كانت تنشط في سيلة الحارثية القريبة، دون الإفصاح عن الجهة التي حولت المعلومات الإستخباراتية للاحتلال.

وعلى الفور استنفرت قوات الأمن قواتها واقتحمت اليامون وفرضت طوقا عسكريا عليها، فيما تم محاصرة الحي والمنازل التي يعتقد أن جرار يتحصن في أحدها. وجرى النداء على جرار لتسليم نفسه فحاول الخروج من أحد المنافذ إلا ان الجيش أطلق عليه النار، حسب رواية الصحيفة.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء اغتيال المطارد جرار عقب عملية عسكرية واسعة في بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش تمكنت من اغتيال جرار العضو المركزي في الخلية التي نفذت عملية قتل المستوطن الإسرائيلي قرب نابلس مطلع الشهر الماضي.

ونعت كتائب القسام الشهيد جرار ووصفته في بيان لها على موقعها بأنه قائد الخلية القسامية التي نفذت عملية نابلس قبل أسابيع.

#جرار #الاحتلال #معلومات

أخبار ذات صلة

ليبرمان- ارشيف

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

أحمد اسماعيل محمد جرار

اهم ردود الفعل الاسرائيلية على عملية جنين والتي اسفرت عن استشهاد "جرار "

افي ديختر - ارشيف

"أرسلنا ياسين لجهنم".. ديختر يوجه رسالة عاجلة الى ترامب حول حماس والجهاد

بونين الاسد - ارشيف

ما هي "هدية" الأسد لإيران التي دفعت نتنياهو لزيارة موسكو بصورة عاجلة ؟

لقاء نتنياهو – اوباما بالامريكية "لا" هي "لا"/بقلم: ايتان هابر/يديعوت 4/3/2012

لقاء نتنياهو – اوباما بالامريكية "لا" هي "لا"/بقلم: ايتان هابر/يديعوت 4/3/2012

المتسللون من افريقيا متى "هم" سيكونون "نحن"/بقلم: يرون لندن/يديعوت 29/11/2010

المتسللون من افريقيا متى "هم" سيكونون "نحن"/بقلم: يرون لندن/يديعوت 29/11/2010

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الفصائل في غزة تدرس رسميا توجيه "الانفجار" صوب الاحتلال

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة و "مثيرة" حول عملية "أرائيل" الاخيرة

يديعوت: معلومات إستخباراتية "عاجلة" قادت الاحتلال إلى المطارد جرار.. ما هي ؟

واشنطن بوست: من المسؤول عن حل مشكلة الكهرباء الكبيرة في غزة؟

ماذا كتب الشهيد زمارعى قبل تنفيذه عملية الطعن؟

موقع امريكي: سلاح حزب الله الجديد يربك امريكا وإسرائيل والخليج

الطيار المرافق للطيار الروسي المقتول يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بينهما

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

حدود غزة -ارشيفية

أبو مرزوق : الخط الزائل لن يكون حائلاً أمام أهالي غزة

الشهيد احمد جرار

الشاباك يكشف تفاصيل جديدة : جرار وجد تعاونًا كبيرًا وتنقّل في بعض البيوت

معبر رفح -ارشيفية

بشكل مفاجئ.. مصر تفتح معبر رفح اليوم ويومي الخميس والجمعة

ليبرمان - ارشيف

خلافات بين ليبرمان وكاتس حول غزة تمنع عقد جلسة كابينت

الاتصالات الفلسطينية