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يديعوت تكشف تفاصيل جديدة و "مثيرة" حول عملية "أرائيل" الاخيرة

الأربعاء 07 فبراير 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف تفاصيل جديدة و "مثيرة" حول عملية "أرائيل" الاخيرة



وكالات

كشفت صحيفة عبرية، الليلة الماضية، النقاب عن تفاصيل جديدة مثيرة حول عملية الطعن قرب مستوطنة "أرائيل" جنوبي مدينة نابلس، الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل مستوطن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "منفذ العملية ويدعى عبد الكريم عاصي كان قد حضر وتجول في مكان العملية يوم الأحد الماضي وتشاجر مع الجنود الإسرائيليين هناك".

وأشارت إلى أن "الجنود قاموا بتوقيف عاصي لفترة من الوقت بعد مشادة كلامية قبل الإفراج عنه بعد معرفة حقيقة حمله للجنسية الإسرائيلية".

وبينت "يديعوت" أن المنفذ عاصي درس المكان جيدًا وأقدم في اليوم التالي على العودة إلى ذات المكان وأقدم على طعن أحد حاخامات المستوطنين ويدعى " ايتمار بن غال"، ثم انسحب منه.

المصدر: وكالات

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