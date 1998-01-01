جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات

الثلاثاء 06 فبراير 2018 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات



رام الله / سما /

قال الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، في كلمته خلال احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018، التي أقيمت في صالة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،  "نحن أصحاب القرار وهذا القلم فقط هو الذي يوقع".

وأكد   أن القدس هي عاصمة الشباب المسلم وعاصمة الشباب المسيحي أيضا، ولن نقبل بإعلانها عاصمة لإسرائيل، فهي عربية إسلامية مسيحية وتظاهرة اليوم دليل على ذلك.

وتابع الرئيس أن الإدارة الأميركية لم تعد تصلح أن تكون وسيطا نزيها، مشددا على أنه "لا أحد يوقع بالنيابة عنا".

وجدد الرئيس التأكيد على أن "أيدينا ممدودة للسلام ومن خلال المفاوضات، ونحن مع الحرب على الإرهاب في كل مكان في العالم"، مشددا على "أننا لم نرفض أبدا أي دعوة للمفاوضات".

وأكد سيادته أن زيارة فلسطين والقدس ليست تطبيعا، مشيرا إلى أنه صدر من أجلنا  705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة و86 قرارا من مجلس الأمن الدولي، لكن لم ينفذ منها قرار واحد، متسائلا: ما فائدة الشرعية الدولية والأمم المتحدة ما دامت إسرائيل فوق القانون مدعومة بالآخرين؟

وشدد الرئيس على "أننا مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات والمعيقات في طريقنا، فالمصالحة مصلحة وطنية فلسطينية ومؤمنون تماما أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.

وحيا   المشاركين في الاحتفالية وشكرهم على مبادرتهم وتمنى الاستمرارية لها.

يتبع....

#الرئيس #المصالحة #المفاوضات

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس : أعطيت تعليماتي لتذليل العقبات أمام المصالحة

الوفد الأمني المصري

مصدر فلسطيني : " وفد مصري لغزة قريباً لإزالة العقبات أمام المصالحة

البردويل- ارشيف

البردويل يتحدث عن ما أسماها "لعبة المصطلحات" في مسيرة المصالحة

حماس -ارشيفية

حماس : مستمرون وملتزمون بتسليم و تمكين الحكومة لأبعد مدى

الحمد الله- ارشيف

الحمدالله: بعض العقبات ما زالت تواجه عملنا في غزة أهمها الجباية وتمكين الحكومة

تميم وعباس - ارشيف

ابو ردينة : الرئيس عباس يزور قطر لبحث المصالحة قبل قمة الاردن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

صور: عائلة أحمد جرار تتعرف على أغراضه داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال في اليامون

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

بالصور والفيديو: حزب الله يوجه رسالة جديدة للاحتلال: ستمس منشآتكم

عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

الأخبار الرئيسية

الشهيد خالد التايه

استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

غزة - ارشيفية

الأمم المتحدة : غزة على شفا الكارثة و 10 أيام لانقطاع الوقود

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

حرب غزة -ارشيفية

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

المنزل الذي تحصن فيه الشهيد احمد جرار

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

الاتصالات الفلسطينية