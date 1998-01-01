جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

الثلاثاء 06 فبراير 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس



رام الله / سما /

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء  و  أصيب  70 مواطنا، برصاص الاحتلال  خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس  .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد وليد التايه (22 عاما) من "عراق" شرق مدينة نابلس، فيما أصيب أكثر من 45 مواطناً بينهم 6 في حالة الخطر.

و انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس التي اقتحمتها وحاصرت بناية في منطقة الجبل الشمالي بحثا عن منفذ عملية مستوطنة ارئيل امس .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن شابا استشهد و اصيب 12 مواطنا  بالرصاص الحي اصابتين خطيرتين في الصدر واخرى دهسا من قبل جيب اسرائيلي ووضعه الصحي خطير  و17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بحالات اختناق. 

واصيب المواطنون ، لدى محاصرة قوة اسرائيلية  منزلين في منطقة الحبل الشمالي بنابلس احدهما للمتهم في تنفيذ عملية ارئيل من عائلة "العاصي" ومنزل اخر لصديق له من عائلة العبوه.


​كما اعتقلت  قوات الاحتلال هاني اشرف خلفه، ونايف الطوباسي وتامر قنديل وشخص من عائله البسطامي واياد ابو صالحه ومصعب الكوني.

يتبع ..

أخبار ذات صلة

مواجهات- ارشيف

فلسطين تشتعل ..اصابات بينها خطرة خلال مسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال

صور: اندلاع مواجهات وعشرات الاصابات.. مسيرات الغضب تعم أرجاء الوطن

سعد ناصر صلاح واوس سلامة

شهيدان وعدد من الاصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم

الأسير حسين حسني عطالله

استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

الشهيد محمد أبو سعدة

صور :استشهاد شاب واصابة اخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق مخيم البريج

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

صور: عائلة أحمد جرار تتعرف على أغراضه داخل المنزل الذي هدمه الاحتلال في اليامون

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

بالصور والفيديو: حزب الله يوجه رسالة جديدة للاحتلال: ستمس منشآتكم

عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات

غزة - ارشيفية

الأمم المتحدة : غزة على شفا الكارثة و 10 أيام لانقطاع الوقود

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

حرب غزة -ارشيفية

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

المنزل الذي تحصن فيه الشهيد احمد جرار

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

الاتصالات الفلسطينية