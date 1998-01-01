استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء و أصيب 70 مواطنا، برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد وليد التايه (22 عاما) من "عراق" شرق مدينة نابلس، فيما أصيب أكثر من 45 مواطناً بينهم 6 في حالة الخطر.
و انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس التي اقتحمتها وحاصرت بناية في منطقة الجبل الشمالي بحثا عن منفذ عملية مستوطنة ارئيل امس .
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن شابا استشهد و اصيب 12 مواطنا بالرصاص الحي اصابتين خطيرتين في الصدر واخرى دهسا من قبل جيب اسرائيلي ووضعه الصحي خطير و17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بحالات اختناق.
واصيب المواطنون ، لدى محاصرة قوة اسرائيلية منزلين في منطقة الحبل الشمالي بنابلس احدهما للمتهم في تنفيذ عملية ارئيل من عائلة "العاصي" ومنزل اخر لصديق له من عائلة العبوه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال هاني اشرف خلفه، ونايف الطوباسي وتامر قنديل وشخص من عائله البسطامي واياد ابو صالحه ومصعب الكوني.
يتبع ..