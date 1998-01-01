استشهاد شاب وعشرات الاصابات بينها 6 خطرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

رام الله / سما /

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء و أصيب 70 مواطنا، برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد وليد التايه (22 عاما) من "عراق" شرق مدينة نابلس، فيما أصيب أكثر من 45 مواطناً بينهم 6 في حالة الخطر.

و انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس التي اقتحمتها وحاصرت بناية في منطقة الجبل الشمالي بحثا عن منفذ عملية مستوطنة ارئيل امس .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن شابا استشهد و اصيب 12 مواطنا بالرصاص الحي اصابتين خطيرتين في الصدر واخرى دهسا من قبل جيب اسرائيلي ووضعه الصحي خطير و17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بحالات اختناق.

واصيب المواطنون ، لدى محاصرة قوة اسرائيلية منزلين في منطقة الحبل الشمالي بنابلس احدهما للمتهم في تنفيذ عملية ارئيل من عائلة "العاصي" ومنزل اخر لصديق له من عائلة العبوه.



​كما اعتقلت قوات الاحتلال هاني اشرف خلفه، ونايف الطوباسي وتامر قنديل وشخص من عائله البسطامي واياد ابو صالحه ومصعب الكوني.

يتبع ..