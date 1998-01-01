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شركة الكهرباء تعلن عن الجدول المعمول به في غزة

الثلاثاء 06 فبراير 2018 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء تعلن عن الجدول المعمول به في غزة



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، عن جدول الكهرباء الذي سيجري العمل به في محافظات القطاع كافة.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه سيجري العمل بجدول 12 ساعة فصل مقابل 6 ساعات وصل "مع نسبة عجز".

وبشأن حالة الخطوط، أوضحت الشركة أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجا وات، والمصرية بقدرة 4 ميجا وات بسبب تعطل خطي غزة 1 و2 من عدة أيام، فيما توفر محطة توليد الكهرباء 25 ميجا وات.

وأضافت الشركة، أنه يتوفر اليوم الثلاثاء 149 ميجا وات، بينما وصل احتياج القطاع 500 ميجا وات، أي أن نسبة العجز تصل لقرابة 351 ميجا وات.

ودعت الشركة المواطنين، للالتزام بتسديد ثمن استهلاكهم للكهرباء، موضحة أن ذلك يساهم في توفير ساعات كهرباء إضافية 

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