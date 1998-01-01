نتنياهو :جاهزون لأي حدث ولا أنصح أي انسان أن يجربنا ويتوعد منفذ عملية سلفيت بالاغتيال

القدس المحتلة / سما /

توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منفذ عملية سلفيت امس والتي قتل فيها الحاخام إيتامار بن غال، بالاغتيال كما حدث مع الشهيد احمد جرار.



جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو والوزراء أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" في هضبة الجولان حيث زاروا جبل "أفيتال" واستمعوا الى رئيس هيئة الأركان، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية وقائد تشكيلة "هباشان".



وقال نتنياهو "أنهيت للتو جولة ميدانية قمنا بها في المنطقة العسكرية الشمالية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر، آخذ انطباعا كبيرا عن العمل الذي يقوم به الجيش هنا من في حماية الحدود والدفاع عن اسرائيل".



واشاد نتنياهو بعناصر الشاباك وقوات الجيش التي اغتالت الشهيد احمد جرار في اليامون فجر اليوم" وقال "هكذا سيكون الأمر أيضا مع منفذ عملية سلفيت وقاتل إيتامار بن غال".

وكان نتنياهو اجرى جولة خاصة على الحدود الشمالية والتي أعرب فيها عن جهوزيته لأي حدث.

وقال نتنياهو خلال الجولة :" جاهزون لأي حدث؛ لا انصح اي انسان ان يجربنا"، في إشارة للنشاط الإيراني على الحدود الشمالية.

وأفادت القناة أن نتنياهو ووزراء مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر "الكابينيت" قامو اليوم بجولة خاصة على الحدود في مرتفعات الجولان مع كبار المسؤولين العسكريين.

واشتملت الجولة التي استمرت لبضع ساعات على مناقشات مطولة تتعلق بشكل أساسي بالنشاط الإيراني في سوريا، وكذلك مصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان، والتي تقول إسرائيل إن الحرس الثوري يباشرون حاليا ببنائها، كما زعمت القناة.