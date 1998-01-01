الاحتلال يعتقل أم وابنتها بتهمة التخطيط لعملية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سيدة فلسطينية وابنتها بدعوى تخطيطهن لتنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال.



وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن الفتاة البالغة من العمر (14 عاما) اتصلت بالشرطة وهددت بتنفيذ عملية، وبعد تعقب المكالمة بوسائل الكترونية تم تحديد مكان الفتاة، وتوجهت قوة من ما يسمى حرس الحدود إلى منزلها لاعتقالها، وهناك اعترضت والدتها الجنود وهاجمتهم في محاولة لمنع اعتقال ابنتها، فتم اعتقال الاثنتين.



واتهمت الشرطة الإسرائيلية الأم (48 عاما)، "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديو لها وهي تطلق النار في مكان مفتوح وتقول كلمات "تحريضية"، ووجهة لها كذلك تهمة حيازة سلاح، والتخطيط هي وابنتها لتنفيذ عملية.



ومددت المحكمة الإسرائيلية، اليوم اعتقال الأم وابنتها حتى يوم الأحد القادم.

