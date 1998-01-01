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العمل النسائي في جنين تنظم ورشة عمل حول البيوع والشراء

الثلاثاء 06 فبراير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

 نظمت دائرة العمل النسائي التابعة لوزارة الاوقاف في محافظة جنين ورشة عمل حول البيوع والشراء في مقر الدائرة ، مستهدفة جمع من  الواعظات ومحفظات القرآن الكريم .

وبين المحاضر فيها الدكتور مصطفى السويطي تعريف للبيع وشروط العقد واركانه وبيع المرابحة وشروط العقد وشروط صحة البنك الاسلامي.

واكد الدكتور السويطي ان عملية البيع والشراء في الإسلام من الأمور الحساسة التي تنبني عليها الكثير من الأمور، فبعض الأمور في العمليّة التجارية الناشئة عن البيع والشراء إذا دخلت في المعاملة ربما تحوّلها إلى معاملةٍ ربوية أو محرمة، كما أن بعض الشروط إن انتفت من المعاملة ربما تجعلها مُباحةً بعد أن كانت ربويّة، وقد عدَّ الفقهاء للبيع والشراء شروطاً لا بدّ من توافرها في العمليّة التجاريّة حتى يكون البيع صحيحا .ً

وقالت مسؤولة العمل النسائي نسمة عساف ان الدائرة حريصة على تنظيم المحاضرات والندوات والورش والملتقيات من اجل اطلاع جمهور النساء على امور تهم حياتنا الدنيا والاخرة، ونطمح كما هو مخطط لمزيد من اللقاءات والندوات.

واضافت ان الدائرة في تواصل دائم مع مؤسسات الوطن المختلفة،ودائمة التشبيك والتنسيق معها في مختلف الامور التي تهم الوطن والمواطن . 

#العمل النسائي

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