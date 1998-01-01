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الرعاية الانسانية تنفذ يوماً طبياً بالتعاون مع المستشفى الاهلي العربي بغزة

الثلاثاء 06 فبراير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اقامت جمعية الرعاية الانسانية فرع غزة يوم طبي مجاني بالتعاون التنسيق مع المستشفى الاهلي العربي

وقد حضر ما يقارب 60 مريض من اطفال والنساء وقد اشرف علي اليوم طاقم طبي من الخبراء وذوي الكفاءه بجميع المجالات..

وفي كلمة لها مديرة الجمعية أ/ منار البحطيطي قالت بأن هذا العمل يندرج ضمن لسلسة الايام الطبية التي تشمل كافة التخصصات والتي اعلنت عنها الجمعية سابقاً والتي تهدف الجمعية من خلالها التخفيف عن كاهل المجتمع وابناء المنطقة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه ابناء المنطقة..

ومن جانبه أ.شادى الاعرج / اكد على اهمية الايام الطبية المجانية ومدى حاجة اهالى المنطقة لهذه الخدمات والتى بسبب الوضع حالى لا يستطيعون الذهاب للأطباء نظرا لمحدودية مستوى الدخل اوانعدامه..

ويمكن الاشارة هنا إلى ان حي الشعف في منطقة التفاح من اكثر الاحياء كثافة بالسكان ومن اكثر الاحياء الذين تضررو في الحرب الاخيرة على غزة .

#الرعاية الانسانية

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