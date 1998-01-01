الرعاية الانسانية تنفذ يوماً طبياً بالتعاون مع المستشفى الاهلي العربي بغزة

غزة / سما /

اقامت جمعية الرعاية الانسانية فرع غزة يوم طبي مجاني بالتعاون التنسيق مع المستشفى الاهلي العربي

وقد حضر ما يقارب 60 مريض من اطفال والنساء وقد اشرف علي اليوم طاقم طبي من الخبراء وذوي الكفاءه بجميع المجالات..

وفي كلمة لها مديرة الجمعية أ/ منار البحطيطي قالت بأن هذا العمل يندرج ضمن لسلسة الايام الطبية التي تشمل كافة التخصصات والتي اعلنت عنها الجمعية سابقاً والتي تهدف الجمعية من خلالها التخفيف عن كاهل المجتمع وابناء المنطقة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه ابناء المنطقة..