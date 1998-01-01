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وزير خارجية بريطانيا يهاتف الرئيس ويؤكد دعم "الأونروا"

الثلاثاء 06 فبراير 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية بريطانيا يهاتف الرئيس ويؤكد دعم "الأونروا"



رام الله / سما /

هاتف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين، الرئيس محمود عباس، لبحث اخر المستجدات السياسية وسبل الوصول الى حل سلمي لانهاء الصراع في الشرق الاوسط. وخلال هذا الاتصال البناء.

وشدد جونسون على موقف الحكومة البريطانية الداعم لحل الدولتين بما فيها مدينة القدس كعاصمة مشتركة.

واكد على التزام بريطانيا بمواصلة دعم وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بما يقدر بـ 50 مليون جنيه استرليني للعام 2017-2018.

وبعيد الاتصال، قال بوريس جونسون" سررت جدا بالحديث مع الرئيس محمود عباس وتأكيدنا على الموقف البريطاني الملتزم بحل الدولتين والقدس عاصمة مشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين. كما تحدثنا عن ضرورة العودة للمفاوضات لتحقيق هذا الهدف."
 

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