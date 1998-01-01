انطلاق مسيرات غاضبة في جنين اثر استشهاد احمد جرار

جنين/سما/

انطلقت في مدينة جنين وبلدة اليامون غربا، مسيرات جماهيرية غاضبة، اليوم الثلاثاء، تنديدا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي وتصفية الشهيد أحمد نصر جرار.

وشارك في المسيرات طلبة المدارس وعموم المواطنين، وهم يرفعون صور الشهداء، أحمد نصر جرار، وأحمد إسماعيل جرار، وأحمد أبو عبيد، مرددين هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرام الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه القتل والتدمير والتخريب والاعتقال من قبل جيش الاحتلال بكل قسوة ووحشية.