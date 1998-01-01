"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

القدس المحتلة / سما /

قال مواطن غزي في لقاء صحفي مع صحيفة "معاريف" العبرية، إن "قطاع غزة ينهار، ولكن على (إسرائيل) أن تفهم أنه كلما ضغطت على حماس، فإن الغزيين يلتفون حولها أكثر".

"نحن في قطاع غزة نعيش كارثة، هل سمعتم أحدا يرغب بالموت؟ ويدفع حماس نحو الحرب؟ على "إسرائيل" أن تفهم أنها عندما تضغط أكثر على حماس فإن الغزيين يلتفون حولها أكثر"، هكذا يقول محمد ويحذر من نتائج استمرار الحصار.

وأضاف "كل أهل غزة لديهم القناعة أن حماس فعلت كل شيء لإتمام المصالحة الفلسطينية، ولكن السلطة برئاسة محمود عباس لا ترغب بذلك، وأيضا منظمة التحرير لا ترغب بالمصالحة".

وبحسب المواطن محمد، "اليوم غزة تعيش كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة جدا، والوضع يزداد سوءا حيث لا يسمح للمرضى بالعلاج بالخارج، والمستشفيات تتوقف لنقص الوقود والمعدات الطبية".

أريد أن أحدثكم عما يحدث في الشارع الفلسطيني، لأول مرة يطلبون من حماس أن تقيم حربا مع "إسرائيل". أتوجه للحكومة الإسرائيلية أن أزيلوا الحصار عن غزة واسمحوا للمواد بالدخول وللمرضى بالخروج، ولينسوا أن يطلبوا من حماس أن تعيد الجنود الأسرى لديها، فحماس لم ترتدع من الحصار وإنما ازدادت قوة والتف الشارع حولها، وذلك لتعنت أبو مازن و"إسرائيل".