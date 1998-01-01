جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

الثلاثاء 06 فبراير 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك



القدس المحتلة / سما /

قال مواطن غزي في لقاء صحفي مع صحيفة "معاريف" العبرية، إن "قطاع غزة ينهار، ولكن على (إسرائيل) أن تفهم أنه كلما ضغطت على حماس، فإن الغزيين يلتفون حولها أكثر".

"نحن في قطاع غزة نعيش كارثة، هل سمعتم أحدا يرغب بالموت؟ ويدفع حماس نحو الحرب؟ على "إسرائيل" أن تفهم أنها عندما تضغط أكثر على حماس فإن الغزيين يلتفون حولها أكثر"، هكذا يقول محمد ويحذر من نتائج استمرار الحصار.

وأضاف "كل أهل غزة لديهم القناعة أن حماس فعلت كل شيء لإتمام المصالحة الفلسطينية، ولكن السلطة برئاسة محمود عباس لا ترغب بذلك، وأيضا منظمة التحرير لا ترغب بالمصالحة".

وبحسب المواطن محمد، "اليوم غزة تعيش كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة جدا، والوضع يزداد سوءا حيث لا يسمح للمرضى بالعلاج بالخارج، والمستشفيات تتوقف لنقص الوقود والمعدات الطبية".

أريد أن أحدثكم عما يحدث في الشارع الفلسطيني، لأول مرة يطلبون من حماس أن تقيم حربا مع "إسرائيل". أتوجه للحكومة الإسرائيلية أن أزيلوا الحصار عن غزة واسمحوا للمواد بالدخول وللمرضى بالخروج، ولينسوا أن يطلبوا من حماس أن تعيد الجنود الأسرى لديها، فحماس لم ترتدع من الحصار وإنما ازدادت قوة والتف الشارع حولها، وذلك لتعنت أبو مازن و"إسرائيل".

#حرب #غزة #الاحتلال

أخبار ذات صلة

نصر الله -ارشيف

نصر الله يكشف: زودنا غزة بصواريخ "الكورنيت"و " فخورون بذلك ولنا كل الشرف "

معاريف : لدى حماس قدرة أفضل لضرب الجبهة الداخلية "بوحشية"

يحيى السنوار

"معاريف" :نوايا السنوار غير المعنلة باتت "الشغل الشاغل" للاجهزة الامنية الاسرائيلية

الاحتلال :حماس غير معنية بالتصعيد ونحاول تدفيعها اكبر ثمن الان

صفقة شاملة.. حماس: إذا عرضت مصر التوسط في صفقة تبادل الاسرى سنرحب بذلك

حماس اسرائيل

قيادة وبرنامج سياسي جديدان لـ "حماس": دولة على أراضي 67..ومشعل يدعم "هنية"

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت ؟؟

المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته .. فيديو : لحظة طعن المستوطن قرب نابلس

مقتل مستوطن "حاخام" بعملية طعن قرب مستوطنة ارائيل وفرار المنفذ رغم صدمه مرتين

بأمر من نتنياهو.. الكابنيت سيناقش خطة كاتس لإنشاء جزيرة اصطناعية لغزة

ليبرمان : ليس لدينا نية لشن حرب على غزة ولسنا طرفا بالأزمة هناك

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

الأخبار الرئيسية

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

المنزل الذي تحصن فيه الشهيد احمد جرار

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

الشهيد احمد جرار

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

القدرة: توقف الخدمات الصحية في 19 مركزا صحيا بغزة

عملية طعن

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت ؟؟

الاتصالات الفلسطينية