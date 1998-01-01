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السفير الأميركي في إسرائيل يحرض ضد القيادة الفلسطينية

الثلاثاء 06 فبراير 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأميركي في إسرائيل يحرض ضد القيادة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

 حرض السفير الأميركي لدى إسرائيل دافيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، ضد القيادة الفلسطينية بحجة أنها لم تدن عملية قتل المستوطن أمس عند مدخل مستوطنة ارائيل.

وغرد فريدمان عبر موقع "تويتر" حول العملية التي أدت لمقتل المستوطن ايتمار بن غال، مشيرا إلى عدم إدانة السلطة للعملية.

وقال: "قبل 20 عاما تبرعت بسيارة إسعاف لمستوطنة هار براخا، آملا بأن تستخدم لإنجاب الأطفال، لكن بدلا من ذلك إنسان من هذا المكان قتل على يد (إرهابي) تاركا امرأة و4 أطفال، القيادة الفلسطينية تشيد بالقاتل، أصلي من أجل عائلة بن غال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها فريدمان ضد القيادة الفلسطينية والفلسطينيين ويعبر عن دعمه للمستوطنين والمستوطنات.

بدوره، شارك وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تغريدة السفير الأميركي وعلّق على مشاركته بالقول: "صديق إسرائيل الوفي والحقيقي".

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