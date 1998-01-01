جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طبيب هندي مزيف ينشر الإيدز

الثلاثاء 06 فبراير 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب هندي مزيف ينشر الإيدز



وكالات / سما /

ذكر مسؤول صحى هندي أن طبيبا زائفا يعالج القرويين الفقراء من نزلات البرد والسعال والإسهال، أصاب ما لا يقل عن 21 منهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) باستخدام حقن ملوثة.

وقال المسئول، سوشيل تشودري، إن الشرطة تبحث عن راجندرا ياداف، الذى هرب من بانغارمو وهى بلدة صغيرة في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وأوضح قرويون من البلدة أنهم نادرا ما رأوه يغير الإبر، فيما أشار تشودري إلى أن هذا ربما أدى إلى انتشار فيروس الإيدز.

ومع تعرض نظام الرعاية الصحية في الهند لنقص كبير في الأطباء والمستشفيات، يسعى ملايين الفقراء لأطباء زائفين من أجل علاج رخيص.

يذكر أن الهند تضم 2.1 مليون مصاب بفيروس الايدز، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالفيروس عام 2016.

#الإيدز #طبيب هندي

أخبار ذات صلة

طبيب ينشر صور مخلة لحبيبته عارضة الأزياء بعدما انفصلت عنه

بالفيديو: ضيف مزيف.. سائق يظهر كخبير اتصالات على شاشة الـ«بي بي سي»

فتاة تنشر الإيدز عمداً وسط الشباب!

هذا ما حلّ بوجه هندي تعارك مع دب لـ 3 ساعات

860x484 (1)

هندي ينقذ 400 طفل بتصرف شجاع!

RIHANA ممثلة رسمية لـ VIVA GALM وتساعد مرضى الإيدز

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!

بالصور والفيديو: حزب الله يوجه رسالة جديدة للاحتلال: ستمس منشآتكم

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

سياسة طنجرة الضغط الاسرائيلية ... د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات

ارشيفية

نابلس: إصابات واعتقالات في مواجهات خلال حصار بناية منفذ عملية سلفيت

غزة - ارشيفية

الأمم المتحدة : غزة على شفا الكارثة و 10 أيام لانقطاع الوقود

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

حرب غزة -ارشيفية

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

الاتصالات الفلسطينية