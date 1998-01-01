رئيس "أشكول": يجب تخفيف حدة الوضع الإنساني الصعب في غزة

القدس المحتلة / سما /

طالب "غادي ياركوني" رئيس المجلس الإقليمي أشكول الحكومة بضرورة تخفيف حدة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، قائلا إن "الأمر يحتاج التدخل حتى من قبل البنك الدولي والأوروبيين".

هذا ونقل موقع "ريشت 13" عن "ياركوني" اعتقاده بأن الحكومة ستستمع إلى تحليل رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت حول الوضع بغزة.

وكان موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، ذكر امس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بمناقشة خطة إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو أمر بنقل خطة وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس المتعلقة ببناء جزيرة اصطناعية خاصة بغزة إلى المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" لمناقشتها. مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي سيناقش فيها الكابنيت هذه الخطة بعد أن كان ناقشها منذ أشهر ورفضها نتنياهو بنفسه إلى جانب وزير الجيش أفيغدور ليبرمان رغم دعم كبار قادة الجيش.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو يدرس توصية أمنية عسكرية قدمها الجيش الإسرائيلي له بشأن الوضع الإنساني في غزة ومن خطواتها نقل الغذاء والأدوية بشكل مستعجل إلى غزة.