"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة"

عالم الفن

كشف الفنان السوري وائل شرف أن انشغاله بدراسة الإخراج في بريطانيا، كان السبب الرئيس في غيابه عن الدارما نافياً وجود أيّ سبب عدا ذلك، مشيراً إلى أنّه متزوج و لديه ولدان.

وعن " باب الحارة" قال وائل ان نصي المسلسل كان يمر بأزمة حقيقية وانه كان يكتب على عجل ومن اكثر من كاتب وهو ما كان يتطلب منه جهد مضاعف كي يقدم الشخصية، بحسب موقع "نورت".

فيما أشار أن سيدة فلسطينية كبيرة بالسن هي السبب وراء إقتناعه بتكرار الأجزاء، حيث قالت عبر إبنها للفنان شرف " الله يعيشني لأشوف معتز بالجزء الثالث والرابع والخامس والعاشر: مضيفاً أنه شعر بالمسؤولية التي دفعته لإكمال باب الحارة.



فيما لفت وائل، في حوار مع متابعيه عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أنه يشارك في عملين لغاية الآن هما "هوا أصفر" و"رائحة الروح" للمخرجة سهير سرميني.