جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة"

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العقيد"يكشف سبب إنسحابة من "باب الحارة"



عالم الفن

كشف الفنان السوري وائل شرف أن انشغاله بدراسة الإخراج في بريطانيا، كان السبب الرئيس في غيابه عن الدارما نافياً وجود أيّ سبب عدا ذلك، مشيراً إلى أنّه متزوج و لديه ولدان.

 
وعن " باب الحارة" قال وائل ان نصي المسلسل كان يمر بأزمة حقيقية وانه كان يكتب على عجل ومن اكثر من كاتب وهو ما كان يتطلب منه جهد مضاعف كي يقدم الشخصية، بحسب موقع "نورت".
 
فيما أشار أن سيدة فلسطينية كبيرة بالسن هي السبب وراء إقتناعه بتكرار الأجزاء، حيث قالت عبر إبنها للفنان شرف " الله يعيشني لأشوف معتز بالجزء الثالث والرابع والخامس والعاشر: مضيفاً أنه شعر بالمسؤولية التي دفعته لإكمال باب الحارة. 

فيما لفت وائل، في حوار مع متابعيه عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أنه يشارك في عملين لغاية الآن هما "هوا أصفر" و"رائحة الروح" للمخرجة سهير سرميني.
#العقيد #باب الحارة

أخبار ذات صلة

غضب سعودي من "MBC" بسبب شارة "باب الحارة" ودعوى لسجن منتج المسلسل

من هي عروس "أبو عصام" الفرنسية في في الجزء السادس من "باب الحارة"

العكيد "أبو النار" من "باب الحارة" إلى قوارب اللجوء

عودة "العكيد أبو شهاب" إلى "باب الحارة"

باب الحارة

تفاصيل جديدة عن "باب الحارة 10".. و"إم بي سي" تخسره

شاهد نت باب الحارة 8 الحلقة 7 ،، الحلقة السابعة مسلسل "باب الحارة " الجزء الثامن أونلاين

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت ؟؟

المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته .. فيديو : لحظة طعن المستوطن قرب نابلس

مقتل مستوطن "حاخام" بعملية طعن قرب مستوطنة ارائيل وفرار المنفذ رغم صدمه مرتين

بأمر من نتنياهو.. الكابنيت سيناقش خطة كاتس لإنشاء جزيرة اصطناعية لغزة

ليبرمان : ليس لدينا نية لشن حرب على غزة ولسنا طرفا بالأزمة هناك

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

الأخبار الرئيسية

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

حرب غزة -ارشيفية

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

المنزل الذي تحصن فيه الشهيد احمد جرار

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

الشهيد احمد جرار

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

القدرة: توقف الخدمات الصحية في 19 مركزا صحيا بغزة

الاتصالات الفلسطينية