الفيشاوي يعترف "لست نادم على عدم الإعتراف بحفيدتي"

عالم الفن

تحدث الفنان المصري القدير "فاروق الفيشاوي"، خلال الإحتفال بعيد ميلاده مع برنامج معكم منى الشاذلي، عن حفيدته التي سبق ولم يعترف بها في باديء الأمر، إلا أنه الآن أصبح متعلقا بها بشكل كبير.

وكشف الفيشاوي: "أنا أضعف من الضعيف أدام حفيدتي، أضعف مما كنت مع ولادي، أنا كنت مع ولادي جامد جدا، لكن دي حاجة تانية خالص، يقال إن أعز من الولد ولد الولد، ودي عمرك ما هتحسيها خالص غير لما يكون عندك ولد الولد، نوع عمرك ما هتجربيه في الحب غير لما يكون في حياتك حد زي ده".

وعند سؤاله عن إذا كان نادما في يوم من الأيام أنه لا يريد هذه الحفيدة، رد الفيشاوي: "لأ مش ندمان لأني عوضت نفسي وعوضتها.. أنا مبندمش على اللي فات خالص".