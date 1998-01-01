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عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!



غرائب و عجائب

إكتشفت عجوز تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في شهرها الرابع، وذلك في حالة نادرة من نوعها.

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية اليوم الأربعاء، إن عجوزاً تونسية في الثمانين من عمرها تبيّن أنها حامل في شهرها الرابع، وذلك في حالة نادرة وعجيبة.

وأشارت الصحيفة الى أن العجوز ذهبت إلى المستشفى الجهوي في مدينة سيدي بوزيد (365 كلوم جنوب)، وطلبت من الطبيب إنزال الجنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطبيب إمتنع عن إنزال الجنين باعتبار أنه في شهره الرابع، ووصف حالة العجوز الثمانينية بأنها "نادرة وإستثنائية"، وأرجعها إلى أن "البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد 30 أو 40 عاماً".

#عجوز #حامل

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