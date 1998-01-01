آرسنال خائف من عقد رامسي الجديد والسبب أوزيل!

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة آرسنال متخوفة من تجديد عقود نجومها في الفترة المقبلة، وهذا بسبب راتب الألماني مسعود أوزيل الكبير الذي سيؤثر بالتأكيد على باقي عقود اللاعبين.

وكان النجم الألماني مسعود أوزيل قد جدد تعاقده مع ناديه الحالي آرسنال لمدة ثلاث سنوات ونصف براتب أسبوعي يصل لـ350 ألف إسترليني، بعد أن كان عقده القديم سينتهي بنهاية هذا الموسم.

راتب أوزيل الجديد سيؤثر بالتأكيد على باقي عقود اللاعبين المميزين في آرسنال، وهذا ما تحدث عنه الفرنسي آرسين فينجر مدرب الجانرز من قبل.

وأشارت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية أن إدارة آرسنال ترغب بشدة في تجديد عقد آرون رامسي لاعب خط الوسط، وهذا بعد تأقله في الفترة الأخيرة وإحرازه هاتريك بمرمى إيفرتون الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة متخوفة من مسألة تجديد عقد رامسي، وهذا في حالة أن طلب براتب يقارب بما يحصل عليه أوزيل، وسيحدث بذلك أزمة كبيرة في النادي.

ولكن أكدت الدايلي ميل أن المفاوضات مع رامسي في طريقها الصحيح، حيث أن اللاعب يرغب في الاستمرار بصفوف آرسنال.

الجدير بالذكر أن آرون رامسي ينتهي عقده مع آرسنال في صيف عام 2019.