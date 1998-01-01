جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

رجل كاد أن يصبح ملكة جمال بلاده!

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل كاد أن يصبح ملكة جمال بلاده!



غرائب و عجائب

شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى "أرينا أليفا"، وكاد أن يحرز ذلك اللقب لولا اعترافه في اللحظات الأخيرة أنه رجل.

وعندما وصل الشاب إلى المرحلة النهائية، أوضح أنه اتخذ قرار الاعتراف بأنه ذكر، وبعد إقراره بذلك، تم استبعاده " من المسابقة ليستبدل بمشاركة أخرى لم يحالفها الحظ بالوصول إلى النهائيات.

وكان دياجيليف قد نجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، ونال أعجاب لجنة التحكيم.

وقال دياجيليف "عندما وصلت إلى النهائي قررت كشف هوية الفتاة أرينا أليفا ، بعدما أدركت أني قطعت شوطا كبيرا في المسابقة".

وأضاف بحسب وسائل إعلام روسية: "في البداية كان هناك حوالي 4،000 طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أصل إلى المرحلة النهائية ".

وشدد دياجيليف على أنه من دعاة إلى "الجمال الطبيعي" بعيدا عن عمليات التجميل والأساليب المبالغ بها لإظهار جمال المرأة.

وفي هذا الصدد قال: "أنا وأصدقائي دائما ما كنا نخوض العديد من النقاشات بشأن ماهية الجمال وأسسه، لذلك قررت أن اشارك بتلك المسابقة".

وأردف: "لقد كنت دائما أؤمن بمعايير الجمال الطبيعي. وحاليا ترى أن الفتيات أصبحن نسخا متشابهة، بنفس الزينة والميكاج، ونفس النمط الشائع حاليا للجمال، وبات الناس يعتقدون أن المرأة لا تكون جميلة إذا سارت على هذا النهج، وهذا ما أرفضه".

#رجل #ملكة جمال

أخبار ذات صلة

شاهد الصورة: جدل بسبب سيلفي لملكة جمال لبنان مع ملكة جمال اسرائيل

ملكة جمال تتحول إلى تاجرة مخدرات

صور: هذه هي ملكة جمال العالم للعام 2014

صور : ملكة جمال المحجبات في مصر طبيبة أسنان

صور: فلسطينية تنافس على لقب ملكة جمال الأرض

محاكمة

المؤبد لقسّ قتل ملكة جمال قبل 57 عاما

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : استشهاد المطارد احمد نصر جرار خلال اقتحام اليامون بجنين

كان يحمل حقيبة مليئة بالرصاص والمتفجرات.. تفاصيل عملية اغتيال المطارد احمد جرار

ردود أفعال قادة الاحتلال على اغتيال المطارد "جرار"

عجوز تونسية في الثمانين من عمرها حامل في شهرها الرابع!

بالصور والفيديو: حزب الله يوجه رسالة جديدة للاحتلال: ستمس منشآتكم

رسالة إلى الرئيس ... هناك خيار آخر.. هاني المصري

سياسة طنجرة الضغط الاسرائيلية ... د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس: نحن أصحاب القرار و مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات

ارشيفية

نابلس: إصابات واعتقالات في مواجهات خلال حصار بناية منفذ عملية سلفيت

غزة - ارشيفية

الأمم المتحدة : غزة على شفا الكارثة و 10 أيام لانقطاع الوقود

الشهيد احمد جرار

جيش الاحتلال يكشف: هدمنا المبنى الذي تحصن فيه جرّار قبل تصفيته ونتنياهو "يبارك "

حرب غزة -ارشيفية

"معاريف": الغزيون يريدون حربًا و لكن حماس غير معنية بذلك

الاتصالات الفلسطينية