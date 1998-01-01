"تويتر" يستعد لإطلاق ميزة مماثلة لـ "سناب شات"

وكالات / سما /

كشف تقرير حديث لموقع بلومبرغ عن قيام موقع تويتر بالتجهيز لإطلاق خاصية جديدة متعلقة بتحميل ونشر مواد الفيديو بشكل قريب من خدمة "سناب شات" الشهيرة.

ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن خاصية تويتر الجديدة ستركز بشكل أساس على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي الموقع بشكل مماثل تقريباً لـ "سناب شات" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. بحسب "الوكالات".

وبحسب موقع "ذا نكست ويب"، فإن خاصية الفيديو الجديدة في "تويتر" ستكون أقرب إلى موقع "إنستجرام" وليس إلى "سناب شات"، حيث سيعمد تويتر إلى تقليل عدد نقرات المستخدم لمشاركة فيديو ما.

وهذه ليست المرة التي يتم فيها اتِّهام منصة للتواصل الاجتماعي بتقليد إحدى خصائص تطبيق الفيديوهات القصيرة "سناب شات"، حيث وُجِّهت أبرز الاتهامات إلى فيسبوك وإنستجرام على وجه الخصوص.