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هكذا تعرف نسبة البطارية بسماعات AirPod

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تعرف نسبة البطارية بسماعات AirPod



وكالات / سما /

تم تصميم سماعات AirPod للعمل مع أجهزة آبل في المقام الأول، لكنها تبقى سماعات بلوتوث في نهاية المطاف ويمكن أن تعمل مع جميع أنواع الأجهزة.

وإذا كنت تستخدم سماعات AirPod مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، وتريد رصد مستوى البطارية كما هو الحال في الأجهزة العاملة بنظام iOS، يمكنك الاعتماد على تطبيق AirBattery، الذي يتمتع التطبيق بمزايا عديدة يمكن أن تساعد مستخدم أندرويد بشكل جيد.

كل ما يتوجب على المستخدم فعله بعد تنزيل التطبيق هو فتح غطاء شحن سماعات AirPod، وسوف يظهر له على هاتف الأندرويد السماعات مع عرض حالة لإحصائيات البطارية.

ويمكن الحصول على النسخة المدفوعة من التطبيق لإزالة الإعلانات والحصول على مزايا جديدة لتخصيص التطبيق، ويشار إلى أن التطبيق متوفر بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي.

#البطارية #سماعات

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