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فلسطين تحقق ميداليتين في البطولة العربية للشطرنج

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحقق ميداليتين في البطولة العربية للشطرنج



رام الله / سما /

ظفر اللاعب محمد سدر بالميدالية الذهبية بفئته تحت 8 أعوام في بطولة العرب للشطرنج، التي أقيمت بمدينة الشارقة في الإمارات.

وشاركت فلسطين في البطولة بوفد مكون من 10 لاعبين من الذكور والإناث وهم، أحمد شبيطة، محمد سدر، راجي صايل قاسم صلاح، يارا الفقيه، ميس ناصر، أمر عرباسي، جنى عثمان أبرار عرباسي، عائشة جواد.

واستطاع سدر أن يعتلي صدارة منافسات فئته العمرية، بعد أن حقق الانتصارات المتتالية على منافسيه، لينفرد بالمركز الأول بثماني نقاط، فيما احتل زميله راجي صايل مركز الوصافة بفئة 12 عاماً، محققاً الميدالية الفضية.

وأعرب بشار المصري رئيس اتحاد الشطرنج، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الوفد الفلسطيني المشارك في البطولة العربية، وخصوصاً على صعيد الفئات العمرية وحصد ميداليتين ذهبية وفضية، مؤكداً على أن الاتحاد سيعمل على تطوير لاعبي الفئات العمرية الناشئة، من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، وضمان استمرار ديمومتها.

وشكر المصري كافة كوادر الاتحاد الفنية والإدارية والتحكيمية، التي ساهمت بتحقيق الإنجاز وتطوير المستوى العام للعبة، الذي انعكس بصورة واضحة في البطولة العربية.

#فلسطين #الشطرنج

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