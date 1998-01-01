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هلال القدس يهدر نقطتين جديدتين أمام ثقافي طولكرم

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يهدر نقطتين جديدتين أمام ثقافي طولكرم



رام الله / سما /

أهدر هلال القدس نقطتين جديدتين، اليوم الأحد، في مستهل إياب دوري الوطنية موبايل للمحترفين، بالضفة الغربية، إثر تعادله السلبي أمام ضيفه ثقافي طولكرم، على ملعب نابلس.

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 22 نقطة، في المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة أمام واد النيص، بينما رفع الثقافي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز السادس.

حاول الهلال اغلاق صفحة الخروج المبكر، من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، أمام السويق العُماني، لكن كان من الواضح، أن الفريق ما زال متأثرًا بالفشل القاري.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، ضغط الهلال بقوة، ولعب بكل أوراقه الهجومية، بوجود عدي الدباغ، وجوناثان سوريا، وتامر صيام، وموسى الفراوي، وكاد محمد درويش أن يسجل هدفًا، لولا تألق الحارس، رمزي الفاخوري.

وواصل الهلال الضغط والسيطرة، فيما شكلت المرتدات خطورة واضحة على مرماه، خاصةً كرة اللاعب، ليث خروب.

في المقابل، حاول الهلال بكرة أخيرة، عبر انطلاقة للاعب علي عدوي، من المحور الأيمن، حيث مرّ وحول عرضية زاحفة، داخل الصندوق، لتصل إلى عدي الدباغ، ليسددها بين يدي الحارس، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

#هلال القدس #ثقافي طولكرم

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