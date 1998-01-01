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أهلي الخليل يحقق رقم مميز يزيّن مشواره بالمحترفين

الثلاثاء 06 فبراير 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي الخليل يحقق رقم مميز يزيّن مشواره بالمحترفين



الضفة المحتلة / سما /

حقق أهلي الخليل فوزا عريضا على شباب الظاهرية (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين.

وأسهم هذا الانتصار الكبير في ارتقاء أهلي الخليل للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

ويعتبر أهلي الخليل الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يخسر حتى الآن, بعدما حقق الفوز في 6 مباريات, وتعادل في 7 خلال 13 جولة.

وفي حال واصل الفريق تقديم أدائه المميز في الأسابيع المقبلة, فإنه من المتوقع أن يكون منافسا رئيسيا على لقب دوري المحترفين.

يشار إلى أن أهلي الخليل يعدّ أحد أكثر الأندية تطورا في فلسطين, بعدما حقق العديد من الألقاب في كأس الضفة المحتلة وكأس فلسطين خلال السنوات الأخيرة.

#أهلي الخليل

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