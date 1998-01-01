ليفربول ينوي تجريد ميلان من حارسه دوناروما

وكالات / سما /

قالت مصادر شبكة “ESPN” أن ليفربول يستهدف التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفيةالقادمة، من أجل تدعيم ومعالجة أخطاء حراسة المرمى الموسم القادم.

وأشار صحفي شبكة “ESPN” أليخاندرو مورينو، أن المدرب الألماني يورجن كلوب مطالب بضم حارس مرمى قادر على حماية العرين في ليفربول لفترة طويلة.

وفشل حارسى مرمى ليفربول، سيمون مينوليه ولوريس كاريوس في إظهار قدرتهم على حماية حراسة ليفربول والمنافسة معه على كبرى البطولات.

وقال أليخاندرو مورينو إلى شبكة “ESPN”: “ليفربول عليه البحث عن حارس مرمى أول الصيف القادم، حارس مرمى لفترة طويلة قادر على حمل اسم ليفربول”.

وأضاف مورينو: “في اعتقادي أن أليسون لن يذهب إلى ليفربول من روما، عليهم الذهاب إلى ميلان من أجل دوناروما، لقد فعلوا ذلك”.

وارتبط اسم البرازيلي أليسون حارس مرمى روما، بالانتقال إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل كل مشاكل ليفربول المستمرة في مركز حراسة المرمى.

وبدأ ليفربول الموسم بسيمون مينولية كحارس أول، لكنه فشل في إثبات نفسه، ليقرر المدرب الألماني يورجن كلوب استدعاء مواطنه لوريس كاريوس من أجل حماية شباك ليفربول حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وبإمكان ليفربول استغلال موقف دوناروما المعقد مع ميلان، بسبب وفرة الشروط الجزائية في عقد الحارس الشاب، فيمكنه الانتقال الصيف القادم بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، بشرط عدم تأهل ميلان إلى دوري.