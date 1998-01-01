الاتحاد الأوروبي يحدد اليوم موقف كارفخال من المشاركة ضد سان جيرمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن تحديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” اليوم الثلاثاء، موقف العملاق داني كارفخال لاعب نادي ريال مدريد، من المشاركة ضد نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة من العيار الثقيل، بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم 14 من شهر فبراير الجاري، ضمن مواجهات الذهاب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

وتعرض الدولي الإسباني داني كارفخال البالغ من العمر 26 عاماً، للإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة مباراتان، بعد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة نادي أبويل نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن لجنة الإستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستجتمع اليوم الثلاثاء لتحديد موقف طعن نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن الظهير الأيمن داني كارفخال ومطالبتهم بتخفيض العقوبة من مباراتان إلى مباراة واحدة.

وفي حالة تخفيض عقوبة داني كارفخال مدافع نادي ريال مدريد الإسباني إلى مباراة واحدة، سيلحق بمواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال في شهر فبراير الجاري.