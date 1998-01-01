الاتحاد الإسباني يدرس إيقاف بيكيه بسبب أحداث مباراة إسبانيول

وكالات / سما /

يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مسألة إيقاف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة بعد أحداث مباراة البلوجرانا مع جاره إسبانيول باللجولة الـ22 من عمر الليجا.

وكان برشلونة قد تعادل بصعوبة أمام إسبانيول بديربي كتالونيا بهدف لمثله، وأحرز الهدف جيرارد بيكيه بفضل تمريرة ليونيل ميسي.

واستفز جيرارد بيكيه جماهير إسبانيول بشكل كبير، بعدما أشار لهم بالصمت عقب تسجيل هدف التعادل، بالإضافة لانتقادهم بعد اللقاء، مما جعل مسؤولو الاتحاد الإسباني يدرسون مسألة إيقاف بيكيه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الاتحاد الإسباني رأى طريقة احتفال بيكيه مثيرة للاستفزاز، ومن المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب لمدة ثلاث مباريات أو أقل.

وأشارت الصحيفة أن هذه العقوبة لن تؤثر على بيكيه في شيء لأنه في الأساس مصاب بركبته، ومن المنتظر عودته آخر هذا الشهر.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق أحدى عشر نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، و19 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتواجد في المركز الرابع.