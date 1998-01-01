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الاحتلال يجدد اقتحامه لبلدة برقين ومستعربون يختطفون شابين

الإثنين 05 فبراير 2018 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد اقتحامه لبلدة برقين ومستعربون يختطفون شابين



رام الله / سما /

 داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ووحدات المستعربين مساء اليوم الاثنين، بلدة برقين غرب جنين، في الوقت الذي اختطفت فيه وحدة من المستعربين شابين أحدهما محمد حسام مرتضى على شارع حيفا شمال البلدة، والثاني ناجي عاهد جرار بعد اقتحام متنزه موال الذي يملكه على شارع الناصرة شمال جنين.

و قالت مصادر طبية ان شابا ١٦ عاما اصيب بالرصاص الحي الذي اطلقته قوات الاحتلال في الفخذ، خلال مواجهات مع القوات التي اقتحمت برقين .

وداهم  جنود الاحتلال  منازل وأجروا عمليات تفتيش داخلها، وذلك بالتزامن مع تحليق لمروحيات عسكرية وانتشار قناصة على أسطح مبان سكنية، وتحويلها الى نقاط مراقبة عسكرية.

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