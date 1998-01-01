جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت عصر اليوم ؟؟

الإثنين 05 فبراير 2018 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت عصر اليوم ؟؟



القدس المحتلة / سما /

زعم الاعلام العبري ان منفذ عملية الطعن في سلفيت عصر اليوم، هو شاب فلسطيني من سكان مدينة تل ابيب المحتلة .

وقالت مصادر عبرية ان المنفذ هو عبدالكريم عادل  عاصي و يبلغ من العمر "19 " عاما ويعيش في تل ابيب  ويحمل الجنسية الاسرائيلية

وقال موقع واي نت الاخباري ان المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته وملابس.

و  قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان ان موجة العمليات في الأسابيع الأخيرة زادت وسنوقف هذه الموجة"

واضاف ليبرمان "ان العملية جاءت نتيجة مباشرة للتحريض من قبل كبار مسؤولي فتح والسلطة الفلسطينية".

يتبع ..

أخبار ذات صلة

الاعلام العبري يسلط الضوء على الكوماندوز البحري للقسام .. طموح حماس

قادة القسام

الاعلام العبري: هكذا تدير قيادة القسام عملياتها من غزة وقطر بـ“الريموت كونترول”

الرئيس عباس و جرينبلات

الاعلام العبري: السلطة تطلب تغيير جرينبلات " كاذب ويسرب الأخبار لنتنياهو "

منفذ عملية الدهس في القدس هو فادي القنبر اسير محرر ومن سكان جبل الكبر

الشهيد فادي قنبر

"هذا ماقاله لأبنائه": الساعات الأخيرة من حياة منفذ عملية الدهس في القدس

عملية بتاح تيكفا - ارشيف

نابلس : الاحتلال يعتقل صديقي وسائق منفذ عملية "بيتح تكفا"

الأكثر قراءة اليوم

صور: "داعش" تعدم فلسطينيين من مخيم اليرموك بتهمة التعامل مع حماس والنظام السوري

رواية مذهلة .. فيديو: الطيار الروسي رومان فيليبوف فجرّ نفسه!

مصادر : الإدارة الأمريكية تنشّط محاولات فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية بعيدا عن القيادة

الخطوط الجوية الأردنية تغضب تل أبيب

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الرئيس الروسي يتملك شقة في تل أبيب

مبعوث ترامب للسلام يزعم : إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ويحرض على حماس

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان : ليس لدينا نية لشن حرب على غزة ولسنا طرفا بالأزمة هناك

عملية طعن

مقتل مستوطن "حاخام" بعملية طعن قرب مستوطنة ارائيل وفرار المنفذ رغم صدمه مرتين

قصف غزة -ارشيفية

رئيس الشاباك السابق لحماس : الحرب القادمة ستكون صادمة و "حرب لم ترى لها مثيل "

غزة - ارشيفية

كاتس يهاجم ليبرمان بسبب غزة ومعارضته اقامة ميناء رغم موافقة كبار قادة الجيش

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الاتصالات الفلسطينية