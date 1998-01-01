الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت عصر اليوم ؟؟

القدس المحتلة / سما /

زعم الاعلام العبري ان منفذ عملية الطعن في سلفيت عصر اليوم، هو شاب فلسطيني من سكان مدينة تل ابيب المحتلة .

وقالت مصادر عبرية ان المنفذ هو عبدالكريم عادل عاصي و يبلغ من العمر "19 " عاما ويعيش في تل ابيب ويحمل الجنسية الاسرائيلية

وقال موقع واي نت الاخباري ان المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته وملابس.

و قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان ان موجة العمليات في الأسابيع الأخيرة زادت وسنوقف هذه الموجة"

واضاف ليبرمان "ان العملية جاءت نتيجة مباشرة للتحريض من قبل كبار مسؤولي فتح والسلطة الفلسطينية".

يتبع ..