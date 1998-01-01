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لبيد يهاجم حكومة نتنياهو: يجب التوقف عن تجاهل أزمة غزة

الإثنين 05 فبراير 2018 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يهاجم حكومة نتنياهو: يجب التوقف عن تجاهل أزمة غزة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لبيد إن حكومة الاحتلال لا يجب أن تستمر في تجاهل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف لبيد "إن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها بمواصلة تجاهل هذه الأزمة في قطاع غزة وليس على المستوى الإنساني بل المستوى الأمني".

وتابع "لا يمكن أن تقف دولة إسرائيل متوقفة عندما تنقطع المستشفيات عن العمل في قطاع غزة والكهرباء فيها"، معلناً تأييده لخطة إنشاء الميناء الذي قدمه الوزير الإسرائيلي كاتس وبرامج أخرى للبنية التحتية في غزة توضع على مائدة مؤتمر المانحين.

وربط تنفيذ البرامج بنزع سلاح المقاومة وعودة الجنود الأسرى في غزة.

#لبيد #غزة #الاحتلال

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