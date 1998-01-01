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لقاء إسرائيلي فلسطيني رغم قرار ترامب

الإثنين 05 فبراير 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء إسرائيلي فلسطيني رغم قرار ترامب



الرياض / وكالات /

 نقلت صحيفة ايلاف السعودية نبأ لقاء اسرائيلي فلسطيني برعاية بريطانية في دبلن، قائلة انه وبالرغم من توقف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والقطيعة بين الجانبين منذ سنوات طويلة وقرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن القدس إلا أن هناك محاولات رسمية لإعادة عجلة المفاوضات الى مسارها.

واشارت الصحيفة ان وفدا إسرائيليا رسميا ضم أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين التقوا بوفد فلسطيني ضم وزير الاوقاف الفلسطيني محمود الهباش ومسؤولين من منظمة التحرير ووزراء سابقين، منهم اشرف العجرمي وأنور أبو عيشة وزياد درويش من قياديي فتح، والوزيرة السابقة تهاني ابو دقة والوزير السابق سميح العبد وآخرون.

أما الوفد الإسرائيلي فضم عضو الكنيست اكرم حسون من حزب كلنا من الائتلاف الحكومي وصالح سعد وحيليك بار من حزب العمل وآخرين.

وكان اللقاء برعاية جمعية التفكير الى الامام بقيادة اوليفر مك تيرنان الذي استضاف الوفدين في قصر جينس في دبلن في ايرلندا.

ويقول عضو الكنيست أكرم حسون إن اللقاء كان مثمرًا، وأنه طرحت فيه تصورات جديدة لاستمرار العملية السلمية وقُدمت اوراق سيتم نقلها للقيادة الإسرائيلية لبحثها.

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