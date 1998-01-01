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عواد يقرر منح المواطنين في جبل البابا تأميناً صحياً مجانياً

الإثنين 05 فبراير 2018 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عواد يقرر منح المواطنين في جبل البابا تأميناً صحياً مجانياً



رام الله/سما/

 أصدر وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، قرار بإعفاء المواطنين البدو القاطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي العاصمة القدس من رسوم التأمين الصحي، ومنحهم تأمينأ صحياً مجانياً، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وقال الوزير عواد في بيان صحفي صادر مساء اليوم " إن هذا القرار يأتي في سياق دعم صمود أبنائنا المواطنين في منطقة جبل البابا في ضواحي القدس، في ظل مايتعرضون له من هجمات مستمرة ومتواصلة من قبل جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين، والتي تهدف الى مصادرة أراضيهم وإبعادهم عنها".

وأكد وزير الصحة أن هذا القرار جاء رداً على ما أقدمت علية قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بهدم مدرسة الأطفال هناك، ومساندة لأبنائنا المواطنين في تثبيتهم على أرضهم في ظل إستمرار الممارسات القمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لاسيما في محافظة العاصمة القدس".

#جواد عواد #صحة #تامين

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