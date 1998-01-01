الاحمد: الولايات المتحدة ودول عربية ضغطت على السلطة لإعادة التنسيق الأمني

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن الولايات المتحدة ودول عربية ضغطت على السلطة وتدخلت لإعادة التنسيق الأمني بعد إيقافه عندما اتخذ قرار من المركزي في الاجتماع الماضي، مؤكداً أن إسرائيل رفضت إعادته واستمر الرفض لأكثر من شهر.

وأضاف الأحمد في لقاء متلفز، إن هناك قرارات تصدر عن المجلس المركزي الفلسطيني يصعب تنفيذيها لان إسرائيل طرف فيها مثل إيقاف التنسيق الأمني.

وبين أنه "لا يمكن استخدام القوة العسكرية ضد إسرائيل وكل الذين يدعون لتشكيل قيادة جديدة لا يصلحون لأن يصبحوا قادة وقادة السلطة والمنظمة الحاليين أصحاب تضحيات ومواقف"، مشيراً إلى أن "حماس عملت انقلاب في غزة وهناك دول عربية وغير عربية تواطؤت معها ودعمتها".