العليا للعشائر:ملحم تعهد بإيصال الكهرباء لمستشفيات غزة على مدار الساعة

غزة/سما/

قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر، إنّ رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية ظافر ملحم، تعهد لها، اليوم الإثنين، بإيصال الكهرباء لمستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة، تفاديًا للأزمة الإنسانية التي تمر بها تلك المستشفيات، بسبب النقص الحاد في الوقود.

وقالت العليا للعشائر، في بيان لها، : "بجهود حثيثة من الهيئة العليا لشؤون العشائر برئاسة أبو سلمان المغني، تم التوصل لحل لأزمة كهرباء في قطاع غزه، والاتفاق على أولوية تزويد المستشفيات بالكهرباء على مدار الساعة".

وبينت العليا للعشائر، إن وفدًا منها التقي ملحم والمدير العام لسلطة الطاقة سمير مطير، وبحثوا معهم سُبل إخراج مستشفيات قطاع غزة من الأزمة الخانقة والخطيرة التي تمر بها؛ حفاظًا على أرواح المرضى؛ ما نتج عنه التعهد بإيصال الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة، حتى لو كان ذلك على حساب أحياء سكنية، في سبيل تخطي الأزمة، لحين إيجاد حل دائم".

وتقدم المغني بالشكر لملحم ومطير وكافة أركان سلطة الطاقة، لتجاوبهم مع نداء الهيئة العليا لشؤون العشائر وحل قضية كهرباء المستشفيات.

بدورة، طالب المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري جميع الأطراف بتحييد ملف الصحة من المناكفات السياسية؛ لافتًا إلى أن تحركهم ولقاءهم اليوم بسلطة الطاقة، جاء بعد مناشدات ودعوات لكافة الأطراف بالتحرك، لذلك سارعوا بالتحرك، لإنقاذ الموقف.