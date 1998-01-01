جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العليا للعشائر:ملحم تعهد بإيصال الكهرباء لمستشفيات غزة على مدار الساعة

الإثنين 05 فبراير 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا للعشائر:ملحم تعهد بإيصال الكهرباء لمستشفيات غزة على مدار الساعة



غزة/سما/

قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر، إنّ رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية ظافر ملحم، تعهد لها، اليوم الإثنين، بإيصال الكهرباء لمستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة، تفاديًا للأزمة الإنسانية التي تمر بها تلك المستشفيات، بسبب النقص الحاد في الوقود.
وقالت العليا للعشائر، في بيان لها، : "بجهود حثيثة من الهيئة العليا لشؤون العشائر برئاسة أبو سلمان المغني، تم التوصل لحل لأزمة كهرباء في قطاع غزه، والاتفاق على أولوية تزويد المستشفيات بالكهرباء على مدار الساعة".
وبينت العليا للعشائر، إن وفدًا منها التقي ملحم والمدير العام لسلطة الطاقة سمير مطير، وبحثوا معهم سُبل إخراج مستشفيات قطاع غزة من الأزمة الخانقة والخطيرة التي تمر بها؛ حفاظًا على أرواح المرضى؛ ما نتج عنه التعهد بإيصال الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة، حتى لو كان ذلك على حساب أحياء سكنية، في سبيل تخطي الأزمة، لحين إيجاد حل دائم".
وتقدم المغني بالشكر لملحم ومطير وكافة أركان سلطة الطاقة، لتجاوبهم مع نداء الهيئة العليا لشؤون العشائر وحل قضية كهرباء المستشفيات.
بدورة، طالب المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري جميع الأطراف بتحييد ملف الصحة من المناكفات السياسية؛ لافتًا إلى أن تحركهم ولقاءهم اليوم بسلطة الطاقة، جاء بعد مناشدات ودعوات لكافة الأطراف بالتحرك، لذلك سارعوا بالتحرك، لإنقاذ الموقف.

#كهرباء #العليا للعشتئر

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

ملحم : سنباشر أعمالنا اليوم من غزة لتأهيل قطاع الكهرباء

كهرباء- ارشيف

ملحم: عودة الكهرباء بنسبة 100% لغزة سيستغرق سنوات

كهرباء- ارشيف

ملحم: إسرائيل لن تتوقف عن الخصم من أموال المقاصة

ملحم: سنتباحث مع الحمد لله لحل مشكلة كهرباء غزة وعلى الجميع التقيد

نشات ملحم

ماذا فعل شقيق الشهيد نشأت ملحم في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال ؟

عمر كتانة

الحمد الله يحيل رئيس سلطة الطاقة للتقاعد المبكر وتعيين ظافر ملحم قائماً بالاعمال

الأكثر قراءة اليوم

صور: "داعش" تعدم فلسطينيين من مخيم اليرموك بتهمة التعامل مع حماس والنظام السوري

رواية مذهلة .. فيديو: الطيار الروسي رومان فيليبوف فجرّ نفسه!

مصادر : الإدارة الأمريكية تنشّط محاولات فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية بعيدا عن القيادة

الخطوط الجوية الأردنية تغضب تل أبيب

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الرئيس الروسي يتملك شقة في تل أبيب

مبعوث ترامب للسلام يزعم : إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ويحرض على حماس

الأخبار الرئيسية

عملية طعن

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت عصر اليوم ؟؟

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان : ليس لدينا نية لشن حرب على غزة ولسنا طرفا بالأزمة هناك

عملية طعن

مقتل مستوطن "حاخام" بعملية طعن قرب مستوطنة ارائيل وفرار المنفذ رغم صدمه مرتين

قصف غزة -ارشيفية

رئيس الشاباك السابق لحماس : الحرب القادمة ستكون صادمة و "حرب لم ترى لها مثيل "

غزة - ارشيفية

كاتس يهاجم ليبرمان بسبب غزة ومعارضته اقامة ميناء رغم موافقة كبار قادة الجيش

الاتصالات الفلسطينية