هل رفض ترامب تحويل الأموال المجمدة إلى غزة مباشرة؟

القدس/سما/

أكد عضو سياسي وأمني "كابينيت" بارز ووزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنّ الحكومة الإسرائيلية حاولت إقناع الأميركيين بتحويل أموال المساعدات المجمدة مباشرة إلى سكان غزة، ورفض الرئيس ترامب، وقال إنه لا ينوي مساعدة ماليا أولئك الذين لا يتعاونون معه

ونقلت القناة العبرية الـ 20 عن الوزير، أنّ الرئيس ترامب مصمم على عدم نقل المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة.

وقالت، كان أحد الحلول هو تقديم الامريكيين الاموال التي كانت تهدف الى مساعدة الاونروا مباشرة في اغراض انسانية في غزة، وينبغي استخدام الاموال، 70 مليون دولار، لتوريد الكهرباء للسكان وتحسين البنية التحتية وشراء المواد الغذائية.

وأشارت إلى، أنّ ترامب رفض العرض الإسرائيلي وقال شعبه إنه لا يعتزم مساعدة الذين لم يتعاونوا معه حتى عندما يكون الوضع الإنساني في غزة صعبا والآثار المترتبة على المسؤولين في البيت الأبيض معروفة أيضا.