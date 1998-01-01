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بأمر من نتنياهو.. الكابنيت سيناقش خطة كاتس لإنشاء جزيرة اصطناعية لغزة

الإثنين 05 فبراير 2018 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بأمر من نتنياهو.. الكابنيت سيناقش خطة كاتس لإنشاء جزيرة اصطناعية لغزة



القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بمناقشة خطة إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو أمر بنقل خطة وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس المتعلقة ببناء جزيرة اصطناعية خاصة بغزة إلى المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" لمناقشتها. مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التي سيناقش فيها الكابنيت هذه الخطة بعد أن كان ناقشها منذ أشهر ورفضها نتنياهو بنفسه إلى جانب وزير الجيش أفيغدور ليبرمان رغم دعم كبار قادة الجيش.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو يدرس توصية أمنية عسكرية قدمها الجيش الإسرائيلي له بشأن الوضع الإنساني في غزة ومن خطواتها نقل الغذاء والأدوية بشكل مستعجل إلى غزة.

ووفقا للموقع، فإن إسرائيل ترى بأن حماس ليس لديها مصلحة في مواجهة عسكرية، لكن في حال خرج الآلاف من الفلسطينيين بغزة إلى الشوارع فإنها ستضطر لتحويل المسؤولية لإسرائيل وستخلق معها مواجهة عسكرية خاصةً في حال شعرت الحركة أنها لن تستطيع مجابهة الوضع.

وتأتي هذه التطورات في ظل الدعوات الإسرائيلية المختلفة بشأن إيجاد حلول مختلفة للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

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