مقتل مستوطن "حاخام" بعملية طعن قرب مستوطنة ارائيل وفرار المنفذ رغم صدمه مرتين

القدس المحتلة / سما /

قتل مستوطن من مستوطنة ارائيل المقامة على اراضي نابلس، بعدة طعنات عصر اليوم من قبل شاب فلسطيني نجح بالفرار من المكان .

وقال الاعلام العبري، ان منفذ العملية فر من المكان وتتم ملاحقته من قبل الجيش الاسرائيلي .

واوضح ان المستوطن قد تلقى عدة طعنات في منطقة الصدر والرقبة، وتم نقله لتلقي العلاج قبل ان يفارق الحياة متاثرا بجراحه.

وكشفت مصادر الاحتلال في وقت لاحق عن هوية القتيل وهو الحاخام "ايتمار بن غال" (40 عاما) من مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، ويعمل مدرسا في مدرسة دينية.

وفي تفاصيل حول العملية، قالت مصادر الاحتلال إن الشاب الفلسطيني كان يحمل بيديه سكينين عندما انقض على المستوطن وأخذ بطعنه في الجزء العلوي من جسده، ثم أخذ بالانسحاب من المكان، ولكن ضابطا في جيش الاحتلال شاهده وطارده بسيارته وصدمه ليسقط على الارض لكنه نهض وتابه هربه، ليدهسه الضابط الاسرائيلي مرة ثانية ويسقط على الأرض، ولكنه تمكن من النهوض وتابع انسابه من المكان.