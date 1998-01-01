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مركز د. حيدر يستنكر قرار اسرائيل بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية بمدينة القدس

الإثنين 05 فبراير 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة /سما/

مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يستنكر بأشد العبارات قيام دولة الاحتلال بإغلاق العديد من المؤسسات الاهلية العاملة في مدينة القدس المحتلة ومنها الغرفة التجارية ، والمجلس الأعلى للسياحة ، والمركز الفلسطيني للدراسات ، ونادي الاسير الفلسطيني ،ومكتب الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ، علماً بأن هذه المؤسسات لا تعتبر مؤسسات سياسية ، اضافة إلى قراره بتجديد اغلاق بعض المؤسسات ومنها " بيت الشرق " .

يأتي القرار الاسرائيلي في اطار السعي المحموم لحسم مدينة القدس واخرجها من موضوعات التفاوض وخاصة بعد اعلان ترامب باعتبارها عاصة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها .
كما يأتي في سياق سلسلة الاجراءات والخطوات التي تقدم عليها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل باتجاه تهويد المدينة وبإزاحة كل المعالم العربية والفلسطينية منها .

ويشار هنا إلى ان دولة الاحتلال تحاول استباق خطوات ستقدم عليها السلطة ومنها الاعلان عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .

لقد بات مطلوباً من المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات الحقوقية العمل باتجاه ايقاف عمليات التهويد والاسرلة لمدينة القدس والحفاظ عليها بوصفها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة  .

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