الخطوط الجوية الأردنية تغضب تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان، بضرورة وقف اتفاق المصالحة الإسرائيلي الأردني عقاباً على ما أسماه بـ "السلوك السيء" من شركة الطيران الأردنية تجاه إسرائيل.

وأشار حزان إلى أن إسرائيل دفعت ملايين الدولارات إلى الأردن تعويضاً مالياً، وهو ما يجب أن يتوقف الآن وفوراً.

واعتبر حزان أن عدم وضع إشارة شركة الطيران الأردنية لإسرائيل على خرائطها "هو سلوك عدائى غير مبرر"، على حد قوله.

يذكر أن الخطوط الجوية الأردنية سواء في الرحلات التي تمر فوق فلسطين المحتلة أو التي تتجه من عمان إلى تل أبيب حذفت تماماً أي إشارة إلى إسرائيل ووضعت بدلاً منها اسم فلسطين، الأمر الذي أثار غضب القوى اليمينية.