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قادة عسكريون من لبنان و"إسرائيل" يلتقون في الناقورة

الإثنين 05 فبراير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة عسكريون من لبنان و"إسرائيل" يلتقون في الناقورة



القدس المحتلة / سما /

نشر موقع "مكان الإسرائيلي" صباح اليوم بأن اجتماع ثلاثي دوري برعاية الأمم المتحدة سيعقد في مقر "اليونيفيل" بالناقورة بين قادة عسكريين من لبنان و"إسرائيل".

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر عسكرية لبنانية قولها لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن هذا الاجتماع قد يكون أكثر أهمية من الاجتماعات السابقة، على ضوء خلافين حدوديين كبيرين استجدا خلال الفترة الأخيرة، وهما الخلاف على الجدار الفاصل الذي تنوي "إسرائيل" تشييده في مناطق حدودية متنازع عليها، والخلاف الحدودي البحري الأخير بين البلدين.

وفي هذا السياق قال "اندريه تيننتي" المتحدث باسم "اليونيفيل" إنه لم تنشأ حدود بحرية بين لبنان و"إسرائيل" أبداً، واليونيفيل ليس له ولاية لتحديد الحدود البحرية.

وأوضح أن "إسرائيل" قامت من جانب واحد بتركيب خط العوامات في منطقة رأس الناقورة بعد انسحابها من لبنان في عام 2000، ولم تعترف الحكومة اللبنانية بهذا الخط، وليس لـ(يونيفيل) ولاية لمراقبة هذا الخط.

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