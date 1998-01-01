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الطيراوي يؤكد : تقدمت بشكوى ضد الأجهزة الأمنية و الاتصالات

الإثنين 05 فبراير 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يؤكد : تقدمت بشكوى ضد الأجهزة الأمنية و الاتصالات



وكالات

أكد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه تقدم بشكوى ضد الأجهزة الأمنية وجوال، على خلفية اتهامهم بمراقبة هواتفه الخاصة.

وقال الطيراوي إنه قد تقدم بشكوى قضائية لدى القضاء الفلسطيني ضد الاجهزة الامنية الفلسطينية وشركة جوال للاتصالات، متهمهم بمراقبة هواتفه الخاصة بدون أي مسوغة قانونية أو قرار نيابي.

وأضاف الطيراوي أنه يعتبر هذه التصرفات "انتهاكا فاضحا للحريات الشخصية واعتداء سافرا على القيادة الفلسطينية"، والتي يعتبر الطيراوي جزءا منها.

يذكر أنه في الآونه الاخيرة تردد الحديث بأن بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية تراقب هواتف ارضية وجوالات بعض القيادات الفلسطينية ومن بينها اللواء الطيراوي.


وتمثل دعوى اللواء الطيراوي، السابقة الرسمية الأولى التي يتقدم بها شخصية سياسية ـ أمنية مرموقة ضد الأجهزة الأمنية" الفلسطينية .

#الطيراوي #جوال #الاتصالات #تنصت

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