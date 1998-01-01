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مستوطنون يقتحمون الأقصى وانتشار عسكري مكثف لقوات الاحتلال بالقدس

الإثنين 05 فبراير 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة /سما/

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصة في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المصادر، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى، بحماية شرطة الاحتلال

وفي السياق ذاته نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم ، فرقا من الدوريات الراجلة وسط القدس المحتلة، خاصة في الشارع المتاخم لسور القدس التاريخي، من جهة شارع السلطان سليمان.

وقالت مصادر محلية  في القدسان  انتشار مكثف لعناصر من الوحدات الخاصة وما تسمى بقوات حرس الحدود في منطقة باب العمود-أحد أشهر أبواب القدس القديمة، وشارع السلطان سليمان المجاور ومنطقة باب الساهرة، تُخضع خلالها عناصر الاحتلال الشبان لتفتيشات جسدية استفزازية، فضلا عن التدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

في الوقت ذاته، نصبت شرطة وقوات الاحتلال حواجز مشتركة في العديد من شوارع القدس الرئيسية، وتحديدا في غلاف سور القدس بالقرب من حيّي الشيخ جراح ووادي الجوز، وأمام مدرسة الرشيدية وسط المدينة، يتم خلالها توقيف مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية بحق السائقين.

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