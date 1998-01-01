جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط 3 تماثيل و11 قطعة معدنية اثرية في الخليل

الإثنين 05 فبراير 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 3 تماثيل و11 قطعة معدنية اثرية وجهاز كشف عن المعادن بحوزة تاجر اثار  وتلقي القبض عليه في الخليل .   

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والاثار تفيد بحيازة احد الأشخاص على قطع اثرية داخل مركبته، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لضبط القطع الاثرية والقاء القبض على المشتبه به.

وأضاف البيان، بانه وحين اقتراب مركبة المشتبه به من الحاجز قامت شرطة السياحة والاثار بإيقاف المركبة وإلقاء القبض على صاحبها وبتفتيشها اصولا تم ضبط ثلاثة تماثيل اثرية واحدى عشر قطعة معدنية اثرية والتي كانت عبارة عن عملات معدنية قديمة وحلي وقطعة ذهبية بالإضافة لجهاز كشف عن المعادن، وبسماع اقوال المشتبه به اعترف بحيازته لهذه المواد بغرض الاتجار بها والتنقيب عن الاثار .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

 
#الشرطة

أخبار ذات صلة

انفاق غزة - ارشيف

الشرطة تضبط 3 فوهات ..مخدرات غزة والنفق الراجع !

نداء خلايلة

فتاة استدرجته .. الشرطة تلقي القبض على قتلة الشاب "خلايلة من الخليل "

اللواء حازم عطا الله- ارشيف

عطا الله: الشرطة بغزة يجب أن تكون مثل الشرطة بالضفة "ولن أتعامل إلا مع شرطة تحت قيادتي"

عميل- ارشيفية

صحيفة : «القسّام» تضبط عميلاً اخترق وحدات التصنيع

موبايل - ارشيف

المباحث العامة تضبط شبكة "ابتزاز الكتروني" في رفح

الفتى محمد حسان التوم

غزة:الشرطة توضح ملابسات مقتل فتى على يد افراد قوة امنية

الأكثر قراءة اليوم

حضور غريب.. لماذا شارك رئيس أركان جيش الاحتلال في اجتماع الحكومة اليوم؟

تكشف لاول مرة .. يوميات سرية للشهيد الراحل ياسر عرفات تنشرها "إسبرسو".. هذا بعض ما ورد فيها

كان سكراناً في طائرة وهو ابن عم ملك البحرين.. معاريف تفضح الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل

رواية مذهلة .. فيديو: الطيار الروسي رومان فيليبوف فجرّ نفسه!

الفنان محمد هنيدي يهزئ دبلوماسياً إسرائيلياً

إيزنكوت يحذر: الاوضاع بالقطاع تتدهور و احتمالات الحرب مع غزة في تصاعد

القاهرة: الاستماع لشهادة وزير داخلية مصر السابق محمد إبراهيم بـ"فض اعتصام رابعة"

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

رئيس الشاباك السابق لحماس : الحرب القادمة ستكون صادمة و "حرب لم ترى لها مثيل "

غزة - ارشيفية

كاتس يهاجم ليبرمان بسبب غزة ومعارضته اقامة ميناء رغم موافقة كبار قادة الجيش

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

غرينبلات - ارشيف

مصادر : الإدارة الأمريكية تنشّط محاولات فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية بعيدا عن القيادة

عباس وَعَبَد الله الثاني

العاهل الاردني : لا سلام بين اسرائيل والفلسطينيين بدون امريكا

الاتصالات الفلسطينية