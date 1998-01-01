الشرطة تضبط 3 تماثيل و11 قطعة معدنية اثرية في الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 3 تماثيل و11 قطعة معدنية اثرية وجهاز كشف عن المعادن بحوزة تاجر اثار وتلقي القبض عليه في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والاثار تفيد بحيازة احد الأشخاص على قطع اثرية داخل مركبته، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام لضبط القطع الاثرية والقاء القبض على المشتبه به.

وأضاف البيان، بانه وحين اقتراب مركبة المشتبه به من الحاجز قامت شرطة السياحة والاثار بإيقاف المركبة وإلقاء القبض على صاحبها وبتفتيشها اصولا تم ضبط ثلاثة تماثيل اثرية واحدى عشر قطعة معدنية اثرية والتي كانت عبارة عن عملات معدنية قديمة وحلي وقطعة ذهبية بالإضافة لجهاز كشف عن المعادن، وبسماع اقوال المشتبه به اعترف بحيازته لهذه المواد بغرض الاتجار بها والتنقيب عن الاثار .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .