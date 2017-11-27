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هيئة الأسرى: الاحتلال يعيد الاعتقال الإداري للمسن رجوب والأخير يشرع بالإضراب عن الطعام

الإثنين 05 فبراير 2018 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في عسقلان، أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الأسير المسن رزق الرجوب (61 عاما) من بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وقال عجوة أن الأسير رجوب، بدأ منذ ليلة أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام، ضد اعادة الإعتقال الإداري بعد تعهدات سابقة من إدارة السجون بعدم تحويله للاعتقال الإداري، ومطالبا بالإفراج عنه.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الرجوب اُعتقل بتاريخ 27/11/2017، وتفاجأ بعرض محكمة "عوفر" العسكرية، الذي رفضه جملة وتفصيلا بإبعاده خارج البلاد، أو تحويله للاعتقال الإداري، ليشرع بالإضراب عن الطعام، رفضا لهذه الخيارات بتاريخ 23/12/2017، قبل أن يعلقه بتاريخ 15/1/2018، بعد وعود قدمتها إدارة السجون الإسرائيلية بإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

يذكر أن الرجوب أب لخمسة أبناء، وأسير محرر، تعرض لعدة اعتقالات، أمضى خلالها 23 عاما في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام قضاها في الاعتقال الإداري.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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