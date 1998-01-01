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"الثقافة" تعلن انطلاق المراحل النهائية لمسابقة "نجوم غزة"

الإثنين 05 فبراير 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، انطلاق المراحل النهائية لمسابقة "نجوم غزة"، التي تنفذها بالتعاون مع جمعية الشموع المضيئة، وبتمويل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والتي تسعى من خلالها لدعم وتطوير مواهب الأطفال الأيتام في قطاع غزة في مجالات الشعر، والتمثيل، والنشيد.

وقال الدكتور أنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين: "إن الأطفال الفلسطينيين هم الأكثر معاناة على مستوى العالم، نتيجة لما يتعرضون له من انتهاكات بشعة ومنظمة تستهدف قهرهم وقتل ارادتهم، وطمس روح الإبداع والتميز في نفوسهم".

وأضاف: "تأتي هذه المسابقة لتأكيد حرصنا على تنمية وتطوير وصقل مواهب الأطفال الفلسطينيين في مختلف مجالات الإبداع، وتصديرها للعالم لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني، وتعرية ادعاءات الاحتلال التي تسعى لتشويه صورتنا أمام العالم".

وأوضح البرعاوي أن عدد الأطفال الذين التحقوا بمرحلة تجارب الأداء للمسابقة بلغ (328) متسابقاً على مستوى قطاع غزة موزعين على فئات التمثيل والنشيد والشعر، وتم عرض المتسابقين على لجان تحكيم مختصة، وتم اختيار المتسابقين الأكثر كفاءة (15) متسابقاً في فئة النشيد، و(15) متسابقاً في فئة التمثيل، و(18) متسابقاً في فئة الشعر.

وأشار إلى أن المتسابقين الذين تم اختيارهم يخضعون لتدريب مكثف على أيدي مختصين لتطوير مواهبهم بشكل فعال، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة ستبدأ الجمعة القادم بوجود جمهور وسيتم اختيار أفضل (5) متسابقين في كل فئة من فئات المسابقة الثلاثة.

وبيّن أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مكافأة بقيمة 1000$، والثاني 800$، والثالث 600$، والرابع والخامس 100$.

#وزارة الثقافة #نجوم غزة #مسابقة

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