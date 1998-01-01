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﻿واتساب تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

الإثنين 05 فبراير 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿واتساب تضيف ميزة جديدة لمستخدميها



وكالات / سما /

أضافت شركة واتساب ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق المراسلات واسع الانتشار، تصنيف الإشعارات التي يستقبلها حسب قائمة أولوياته الخاصة.

والميزة الجديدة التي ستطلق في التحديث المقبل لتطبيق واتساب على نظامي تشغيل أندرويد و iOS ، يطلق عليها اسم قناة الإشعارات ، ومن شأنها تمكين المستخدم من التركيز على الرسائل المهمة وتجاهل المحادثات المزعجة.

وتعطي هذه الخاصية المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات لكل منها أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية.

وعلى سبيل المثال فإن الرسائل من الأشخاص الأكثر أهمية ستظهر على الشاشة وبإشعار صوتي، أما الأقل أهمية فسوف يكتفى فيها بالصوت فقط، والأقل ستكون بلا أي إشعار، وهكذا.

وسيكون بإمكان المستخدمين تحديد صوت الإشعار المرغوب فيه، وإن كان التنبيه سوف يصلهم على الشاشة إن كانت مغلقة، أم لن يصل.

وتواصل شبكة واتساب تطوير خدماتها على جميع المستويات في الوقت الذي يتزايد أعداد المستخدمين للشبكة، حيث كشف مارك زوكربرغ، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك التي تملك خدمة واتساب عن أحدث الأرقام المتعلقة بنمو واتساب خلال النصف الأخير من العام الماضي.

ووفقا لزوكربرغ فإن عدد مستخدمي واتساب وصل حاليا إلى 1.5 مليار مستخدم للخدمة شهريا، ويتم من خلال هذه الشبكة إرسال 60 مليار رسالة يومياً، بحسب ما أورده موقع تك كرانش .

وتعبر الأرقام عن زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الخدمة بالمقارنة مع يوليو/تموز الماضي، حيث كان عدد مستخدميها 1.3 مليار مستخدم منهم مليار مستخدم نشط يوميا.

واستطاعت شركة فيسبوك أن تحقق نموا ملحوظا لخدمة واتساب التي استحوذت عليها عام 2014 نظير 19 مليار دولار، وكانت تملك حينها 450 مليون مستخدم شهريا، بينهم 315 مليون مستخدم نشط يومياً.

#واتساب

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