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شيرين ترفض غناء "ما شربتش من نيلها" لهذا السبب

الإثنين 05 فبراير 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين ترفض غناء "ما شربتش من نيلها" لهذا السبب



عالم الفن

رفضت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، تلبية طلب جمهورها، في حفل أقامته في الكويت يوم الجمعة الماضي، وذلك بحسب تقارير صحفية، الأحد.

وعندما طلب أحد الجماهير من شيرين أن تؤدي أغنية "ما شربتش من نيلها" في الحفل، أشارت بيدها بالنفي، لتضحك ويضحك الجمهور معها، وقالت إنها "امتنعت عن التحدث في السياسة".

ويأتي رد فعل شيرين عبد الوهاب الأخير، بعد أزمة انتشار فيديو لها، في نوفمبر الماضي، بعدما طلبت إحدى المعجبات منها أن تؤدي أغنية "ما شربتش من نيلها".

​وردت شيرين على المعجبة وقتها: "يجبلك (تصيبك) بلهارسيا"، ثم اقترحت عليها أن تشرب مياه مستوردة للحفاظ على صحتها.

وتسبب هذا الفيديو، في إعلان نقابة الموسيقيين المصرية عن وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

وجاء في البيان: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطربة شيرين عبد الوهاب، لما بدر منها من سخرية واستهزاء غير مبررين على مصرنا العزيزة، لذا يتم إيقافها عن العمل وعدم منحها التصاريح اللازمة للحفلات لحين مثولها أمام النقابة".

واعتذرت شيرين عبد الوهاب، عما بدر منها في الحفل، وأكدت في بيان، على حبها وانتمائها لمصر، وأن ما صدر منها من تصريحات هو دعابة وصفتها بـ"السخيفة".

#شيرين

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