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14 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على "فيسبوك" خلال يناير

الإثنين 05 فبراير 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على "فيسبوك" خلال يناير



وكالات / سما /

أكد "مركز صدى سوشال" استمرار إدارة موقع "فيسبوك" بحملتها ضد المحتوى الفلسطيني في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2018. ووثّق المركز 14 انتهاكاً من إدارة "فيسبوك" منها حذف 9 صفحات بسبب المحتوى الفلسطيني.

وأهم الصفحات المحذوفة هي صفحة "اللجان الشعبية" لمواجهة الاحتلال، قناة الأقصى الفضائية، محبو الشهيد القائد أبو عمار، فرقة الغرباء الفنية، ونجوم الغرباء الفنية.

وشنت إدارة "فيسبوك" حملة حظر وحذف لمنشورات ضد صفحات منها صفحة فلسطين 27، وأيضاً ضد حسابات الصحافيين والناشطين الفلسطينيين مثل الصحافي معاذ حامد، الصحافي أحمد جرار، الصحافي مصعب قفيشة، الناشط علي قراقع، والصحافي علي عبيدات.

وفي سياق آخر تمكن المركز من إعادة بعض الصفحات التي أغلقتها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التواصل مع إدارة "يوتيوب" لإعادة تفعيل قناة شبكة قدس الإخبارية التي يتجاوز عدد متابعيها 22 ألف مشترك، وصفحة حكاية ثورة على "فيسبوك" التي يتجاوز عدد متابعيها 19 ألف متابع.

كما اعترف "فيسبوك" رسمياً بالاستجابة لـ 472 طلباً من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحذف حسابات ومواد من موقعه خلال الربع الأول من عام 2017.

وطوّر الاحتلال تطبيقات على شبكة الإنترنت تمكنه من ملاحقة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشخيص وتصنيف ورصد ما يعتبره "تحريضاً"، وادعى الاحتلال رصد 409 آلاف منشور "تحريضي" كتبها 30 ألف ناشط حول العالم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتتذرع وسائل التواصل بالتحريض على العنف والإرهاب لحذف المحتوى الفلسطيني، فيما تتجاهل التحريض الذي يقوم به الاحتلال عبر وسائل إعلامه.

يذكر أن مركز "صدى سوشال" مركز تطوعي أطلق في بداية شهر سبتمبر 2017 وهو يُعنى بمبادرات إثراء المحتوى الفلسطيني على الإنترنت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها هذا المحتوى من الأطراف المختلفة.

#فيسبوك #المحتوى

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